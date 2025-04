Кола се взриви в центъра на Амстердам, мъж излезе от нея в пламъци (ВИДЕО)

Полицията в нидерландската столица Амстердам съобщи, че в четвъртък следобед (3 април) на централния площад "Дам" се е запалил автомобил. Колата е пламнала след експлозия. Шофьорът е заподозрян, че е предизвикал пожара - вероятно го е направил умишлено, твърдят полицейските служители. Не се съобщава за пострадали. Полицията заяви, че записите от камерите са показали, че огънят е причинен от взрив, станал сред тълпа от хора на оживения площад.

Снимки и видеа в социалните медии показват мъж с горящи дрехи в близост до малък червен автомобил. От прозорците на колата излизат пламъци. Вижда се как полицията гаси пламъците по мъжа, преди да го задържи, а той е видимо ранен.

