Конфликтът между принцовете Хари и Уилям - абсолютна измислица на журналистите

Експерт по кралското семейство нарече конфликта между принц Хари и принц Уилям измислица на журналистите, съобщи The Daily Star, цитиран от БГНЕС.

Авторът на книгата „Даяна. Гласът на промяната („Диана. Гласът на промяната“), писателят Стюарт Пиърс разкри пред американското издание US Weekly, че разногласията между принцовете са били изкуствено раздути „до невероятни размери“.

„Страхувам се, че цялата тази история с тяхната кавга беше разгласена от британската преса. Между двамата господа, за които говорим, няма пропаст. Те просто имаха малко разногласия, което винаги се случва между братята “, каза Пиърс. Експертът е сигурен, че макар Хари и Меган Маркъл да не дойдат във Великобритания за Коледа, херцогът на Съсекс не прекъсва отношенията със семейството си и общува с брат си всеки ден.

„Те просто се движат в малко по-различни посоки, отколкото в младостта си, когато бяха забавни, вечно съперничещи Уилям и Хари“, обобщи Пиърс.

От своя страна в книгата Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Hari, and Meghan, публикувана в края на ноември, американският журналист Кристофър Андерсен описа скандала, който се случи между Хари и Уилям през 2017 г.

„Принц Хари беше толкова възмутен, когато принц Уилям постави под въпрос перспективите за романа му с Меган Маркъл, че извика: „Кой си мислиш, че си!“, цитира сайтът Page Six извадка от книгата.

Същата сцена е описана в биографията на принц Хари и Меган Маркъл „Постигайки свободата” на Каролин Дюран и Омида Скоби. Книгата е публикувана през 2020 г.

Принц Хари и Меган Маркъл подадоха оставка като членове на британското кралско семейство на 1 април 2020 г. За да се преместят в САЩ, да работят и да правят бизнес, те се отказаха от Вашето Кралско Височество, държавното финансиране и марката Sussex Royal. С подписването на споразумение с видео услугата Netflix двойката постигна финансова независимост от кралското семейство.