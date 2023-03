Кораб се обърна на сух док в Шотландия (СНИМКИ)

Изследователският плавателен съд Petrel започнал да се накланя на една страна в Imperial Dock около 08:30 ч. в сряда, съобщи BBC. Според полицията корабът е излязъл от мястото си в сухия док.

Large ship tips over in dry dock in Scotland pic.twitter.com/UTF7ol0qQA

Шотландската служба за бърза помощ съобщи, че е изпратила пет линейки, медицински хеликоптер, три травматологични екипа и екип за специални операции.

На снимки, публикувани в социалните мрежи, се вижда, че корабът е наклонен под ъгъл от 45 градуса.

Според наличната информация има няколко пострадали.

"Leith Docks major incident LIVE as ship tips over 'with 50 on board and multiple injured' 🙏🏻🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Leith #Scotland #wednesdaythought pic.twitter.com/LAlwx36G3p