Кошмарът от Първата световна война се повтаря: Епидемия в окопите в Украйна заради плъхове и мишки (ВИДЕО)

"Представете си, че лягате да спите и мишка започва да пълзи в панталона ви или под пуловера ви, гризе върха на пръстите ви, хапе ръката ви. Вие успявате да поспите два или три часа, в зависимост от това колко ви е провървяло", разказва украинска военнослужеща с позивна Кира пред CNN, спомняйки си как нейният батальон се е сблъскал с нашествие от мишки през есента на 2023 г. по време на бойни действия в Запорожка област.

По думите й в нейния окоп, който тя деляла с още трима войници, е имало около 1000 мишки.

Тези нашествия отчасти са свързани със смяната на сезоните и размножителния период на гризачите, но също така и са индикатор, че войната е станала позиционна след украинската контраофанзива, се отбелязва в статията. Насред поредната сурова зима мишките търсят храна по близо 1000 километра фронтова линия. А щетите от тях само за една землянка възлизат на около 1 милион гривни (26 500 долара), тъй като те разрушават военното оборудване и комуникациите, гризейки кабели, електрически инсталации и всичко, което им попадне.

По думите на Кира не помагали никакви препарати против гризачи - нито отрова, нито амоняк. В землянката някой донесъл котка - Буся, и тя отначало преследвала мишките, но след това и тя се отказала - били твърде много. "Една котка може да улови една или две мишки, но ако са 70, това е нереалистично", казва Кира.

Снимка: Getty Images

Видеа, редовно публикувани в социалните мрежи от украински и руски войници, показват мащаба на нашествието по цялата фронтова линия. Войниците намират гризачите по леглата си, в раниците, джобовете, калъфките на възглавниците. Един от клиповете дори показва мишки, изпълзяващи от руска минохвъргачка "Нона".

През декември в материал на The Wall Street Journal също бяха описани ужасните условия, в които живеят войниците на фронта. Тогава украинските бойци също разказаха как се бият в непроходима кал сред мишки и плъхове, които унищожават дрехите и хранителните им запаси. Един от войниците дори разказва как се събудил през нощта от сърбеж и видял на гърдите си голяма мишка, която гризяла брадата му. Войниците правят различни самоделни капани, но животните се размножават твърде бързо.

Снимка: Getty Images

През декември 2023 г. украинското военно разузнаване съобщи за избухване на "миша треска" сред руските нашественици. В доклада се посочваше, че болестта се предава "чрез вдишване на прах от миши изпражнения или чрез попадане на миши изпражнения в храната". При Купянск руските части масово са покосени от вируса миша треска

Болестта значително е намалила бойната ефективност на руските войници, се посочваше още в съобщението.

За същия проблем съобщи и британското разузнаване в сводката си от 23 декември 2023 г.:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/QuZnS31BvK #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4quav0orR0