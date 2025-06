Кралското семейство ще бъде в намален състав за парада в чест на рождения ден на крал Чарлз III

Всеки юни Лондон се превръща в сцена за една от най-емблематичните церемонии в британския обществен живот - "Trooping the Colour". Това грандиозно зрелище отбелязва официалния рожден ден на британския монарх и служи като мощно напомняне за трайната връзка между суверена и въоръжените сили.

Тази събота, 14 юни - Trooping the Colour се завръща, а с него идва и емблематичният момент на балкона на Бъкингамския дворец. Като официално честване на рождения ден на краля ежегодният спектакъл привлича огромни тълпи не само заради парада, но и заради емблематичното кралско махане към публиката.

Тази година събитието ще събере над 1600 войници, 400 музиканти и 200 коня в демонстрация на военна традиция и кралско бляскаво тържество. Но въпреки че парадът е голям, съставът на балкона е умишлено умален, отколкото по времето на кралица Елизабет II.

🔥 Trooping the Colour Rehearsals 🔥



They are preparing one of the most iconic annual ceremonies in the UK, The King’s Birthday Parade on Saturday 🐴💂



📍 Horse Guards Parade in London pic.twitter.com/86WIFjf5Xl