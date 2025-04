Кремъл не спира да се подиграва на Тръмп с мира в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Постоянните внушения на американския президент Доналд Тръмп и антуража му, че стъпки по пътя към примирие и траен мир в Украйна се правят и че нещата се развиват бързо, получиха поредни опровержения. Руската ракетна атака в Суми, убила 34 души и ранила 117, беше поредното такова опровержение, но не само – говорителят на Кремъл Дмитрий Песков даде още едно, в интервю за придворния журналист на Кремъл Павел Зарубин – Още: Русия удари посред бял ден на Цветница центъра на Суми, десетки убити цивилни (ВИДЕА)

Не бива да се очакват светкавични резултати в разговорите, заяви Песков, според който обаче всичко по отношение на разговорите между Русия и САЩ за възстановяване на двустранните отношения вървяло чудесно. Руски официални лица постоянно повтарят преди медиите как първо трябвало да бъдат отстранени първопричините за войната в Украйна – това, според Путин и идеологията му, са предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии. - Още: Путин изброи на Тръмп условията да спре войната в Украйна

За каквото и да говорим – примирие или по-дълготраен мир, трябва да има механизми за мониторинг договореното да се спазва. Механизмите трябва да са много строги – остава обаче неясно какви точно механизми може да наложи Запада, така че Кремъл да ги приеме. И сега руснаците се възползват от неяснотата на каквито и да е механизми за мониторинг и постоянно говорят как Украйна нарушавала т. нар. енергийно примирие, след като такова дори не е подписано официално, а руските обвинения за украински удари не са подплатени със сериозни доказателства извън "така казваме" - вече има над 60 такива "нарушения" от украинска страна според Кремъл. При подписано примирие, не е изключено руснаците да организират операции, с които да опитат да натопят Украйна, че нарушава договорката, обобщава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Още: "Беше ужасно, казаха ми, че е грешка": Тръмп с коментар за руския удар в Суми (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За отбелязване е, че в цитирания по-горе с активен линк дневен анализ на ISW отново има значителна част, посветена на Святослав Голиков – един от инструкторите на руските щурмови отряди "Щурм Z", които заместиха ЧВК Вагнер в Украйна и са основно съставени от затворници. Голиков се оплаква, че руското военно командване продължава да не обръща внимание на големите загуби в личен състав за сметка на малки и незначителни тактически победи. Освен това – че има големи загуби в техника и това пречи за организиране на успешна голяма руска офанзива, защото командирите на по-ниско ниво са притискани за бързи резултати от по-висшия команден ешелон и нямат време дори да планират както трябва съответните операции. Командването лъже, че за постигане дори на малки успехи трябват големи жертви, настоява Голиков, цитиран в библиографията на анализа на ISW. Той е категоричен – намираме се в омагьосан кръг: лошо подговена пехота идва и бива бързо убивана или тежко ранявана, за да бъде заменена пак от лошо подготвени войници.

The 77th Airmobile Brigade repelled a Russian mechanized attack, destroying a total of five tanks including T-62 and T-72's. pic.twitter.com/kOJfoGE8Z5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2025

Иначе на дневна база отново има скок във военната активност в Украйна – 158 бойни сблъсъка за денонощието на 13 април, с 38 повече спрямо 12 април. Отново руснаците са използвали над 200 авиационни бомби (КАБ) за 24 часа за удари по цели в Украйна – този път 213, с 36 по-малко на дневна база. 58 от КАБ-овете са хвърлени на руска територия, в Курска област. Увеличава се и мащабът на руския артилерийски обстрел – 7000 изстреляни снаряда, с 400 повече на дневна база. Руската армия е използвала 3462 FPV дрона т.е. около 700 повече на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Russian tank attempted to break through the defenses of Ukraine’s 141st Mechanized Brigade — but met a fatal end. A Javelin ATGM struck its turret, followed by a hit from the heavy VAMPIRE bomber. pic.twitter.com/ZeB5mL1bgs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2025

Най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – там са отбити 54. В съседното на юг Новопавловско направление са спрени 10 руски пехотни атаки. По 21 руски пехотни атаки са станали в Лиманското и Торецкото направление – за пореден ден потвърждение, че руската армия гледа към северозападната част на Донецка област, агломерацията Славянск – Краматорск. За да я достигне обаче, ще трябва да премине и през Лиман, и през Часов Яр, и през Константиновка, а това все още изглежда адски далечна перспектива, с цената на тонове кръв и съсипана военна техника. 18 руски пехотни атаки са спрени в Курска област, още 11 е имало в района на Гуляйполе, централната част на Запорожка област.

Украинският военен телеграм канал "Офицер+" съобщава за руска атака с бронирана техника (20 единици) от юг, откъм Велика Новоселка към село Шевченко, една от точките на южната дъга на Покровска област. Унищожени са 15 танка и БТР-а, другите са отстъпили, добавя каналът, поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. Голям мотокрос пада, казва той:

(КАРТА Белгородска област) От дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" личи, че няма никакви кой знае какви промени никъде по целия фронт в Украйна, включително в Курска и Белгородска област, където боевете при Поповка и Демидовка с украински части, дислоцирани преди това в Курска област, не спират. Каналът, заедно с "колегата" му Семьон Пегов, отчита руски напредък в Курска област при Олешня и Горнал, а Пегов твърди, че в Новопавловското направление към Покровското руснаците пак успели да превземат Елисаветовка (източно от Покровск) – геолокализирани доказателства няма.

Spotted in Kursk: a rare North Korean M-1978 “Koksan” SPG — destroyed by Ukrainian forces. One of the longest-range artillery pieces ever made. Supplied by the DPRK to fund Russia's war efforts against Ukraine. pic.twitter.com/aAkFgOA2cY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2025

Ukrainian MiG-29 crews continue precision strikes across all fronts, targeting Russian positions. French-supplied AASM HAMMER guided bombs were used to hit Russian facilities in Tyotkino — a site repeatedly hit, yet still used for storing equipment and prepping drones. pic.twitter.com/Agq7GBtY7J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2025

Още: Оценка: Русия ще остане без пари за война. Китай е пратил свои военни да "почерпят опит" в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)