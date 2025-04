"Беше ужасно, казаха ми, че е грешка": Тръмп с коментар за руския удар в Суми (ВИДЕО)

Руският удар по украинския град Суми, при който загинаха най-малко 34 души, е ужасно нещо. Беше ми казано, че са направили грешка. Но мисля, че това е ужасно нещо. Мисля, че цялата война е ужасно нещо. Този коментар направи американският президент Доналд Тръмп на борда на Air Force One, докато се връщаше във Вашингтон. Помолен да уточни какво има предвид под „грешка“, американският президент обясни, че „те са направили грешка, ще ги попитате“ – без да уточнява кого или какво има предвид, предаде АФП.

Trump on Russia's Sumy attack:



«I think it was terrible, and I was told they made a mistake.»



Just fucking explain to me how you can accidentally strike the centre of city with two ballistic missiles. Are you fucking nuts?🤦‍♂️ pic.twitter.com/4WwYFRC3nY