Русия удари посред бял ден на Цветница центъра на Суми, десетки убити цивилни (ВИДЕА)

Тази сутрин, 13 април, на големия християнски празник Цветница, Путинова Русия нанесе удар с балистична ракета насред улица в центъра на град Суми в Украйна. По първоначални данни загинали са 21 души, още поне 20 души са ранени, според Министерството на вътрешните работи на Украйна и украинската служба за спешна помощ. Информацията бързо беше актуализирана - ранените са поне 83-ма, сред които 7 деца, съобщава украинската национална полиция.

"Само мерзавец може да направи това. Да отнеме живота на обикновени хора", не спести думите си президентът на Украйна Володимир Зеленски. "Това е ден, в който хората ходят на църква - Цветница, празникът Вход Господен в Йерусалим. Вражеските ракети поразиха обикновена градска улица, обикновен живот - къщи, учебни заведения, коли на улицата...", написа и онагледи с ВИДЕО, 18+ президентът на Украйна в социалните мрежи.

Video from the Sumy Regional Military Administration regarding today's Russian ballistic missile strike. There are dead and wounded... https://t.co/pv5JhjBqZP pic.twitter.com/UawVxba4GA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2025

Кадрите от мястото на удара са ужасяващи, хора ридаят над телата на близките си (ВИДЕО, 18+ - може да се види само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профилите си, има възрастово ограничение).

"Масово убийство на християнски празник. Руснаците са чисти сатанисти", пишат украински информационни канали.

"На Цветница руските окупатори удариха с ракети цивилни в Суми, специално за да причинят много жертви.

🚨🚨🚨 BREAKING: The moment a ballistic missile hit the center of Sumy



Preliminary reports suggest it hit a trolleybus. pic.twitter.com/4c0sn3vlJe — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2025

Къде са Тръмп и САЩ? Никъде

Ужасът се случва след посещението на Стив Уиткоф (специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - бел.ред.) в Москва, за да се види с Путин. Предишната атака срещу Кривой Рог, когато загинаха 9 деца, дойде след посещението на Дмитриев (преговарящият от руска страна Кирил Дмитриев - бел. ред.) във Вашингтон, който също се срещна с Уиткоф, пише Андрий Коваленко, ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията.

"Русия изгражда цялата си така наречена дипломация и рекет около нападения срещу цивилни", добави той.

Президентът на Украйна Зеленски поиска твърд отговор от света. "Без натиск върху агресора мирът е невъзможен. Разговорите никога не са спирали балистичните и авиационните бомби. Нужно е отношение към Русия, такова, каквото заслужава един терорист", написа той.

А американският президент Доналд Тръмп отново говори клишета - как преговорите вървели добре, скоро сме щели да разберем:

‼️The day before, the US president stated that negotiations to end the war in Ukraine are going well. Seriously? Is today’s strike on Sumy a sign that everything is going well??



"I think everything should be fine between Ukraine and Russia, and you'll find out about it very… https://t.co/D3LdZUwCNS pic.twitter.com/9mCsPRhBno — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2025

Суми не е единственственият пострадал днес украински град от путиновия тероризъм - в Херсон беше убита 86-годишна жена, пак след руски обстрел:

🚨In the Kherson region, a drone dropped explosives on an 86-year-old woman. She died



This was reported by the Kherson Regional Military Administration. pic.twitter.com/O7hnzq38Pa — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2025

Тази нощ в руския град Архангелск беше задържан 22-годишен студент, подпалил 4 автомобила на руската милиция. Официалната версия - направил го, защото бил подлъган от телефонни измамници. Случаят обаче показва, че срещу режима на Путин има съпротива и в самата Русия, но недостатъчна:

🔥In Arkhangelsk, a student set fire to four police cars🔥



A 22-year-old student has been arrested in Arkhangelsk, suspected of setting fire to police vehicles. No one was injured, and the question of opening a criminal case is being decided.



The arsonist is an activist from… pic.twitter.com/iXHW4l26Qa — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2025