Критичните въпроси към Путин в директната му линия - без отговор (СНИМКИ и ВИДЕО)

Защо едно яйце в Дагестан струва 550 рубли? Защо нашата реалност е различна от (рисуваната от Вас) действителност? Тези въпроси "блеснаха" на видеостената в залата, където Путин отговаряше и коментираше на всички питания към него.

Видеостената обаче не е зад гърба на Путин, т.е. гледната точка на телевизионната камера не я покрива, ако стане нужда:

While Putin is continuing his fairy tales about Ukraine, Russians are asking real questions:



"Why does a tray of eggs cost 550 rubles in Dagestan?"



"Mister President, when will the reality in Russia not be different from what is told on television?"



"Why is your reality… pic.twitter.com/rSjy85stHT