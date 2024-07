Критики и похвали: Украинското командване се проваля, украинската военна машина се развива

"Преди повече от година и половина написах множество публикации и теми за устойчивостта на командването в съветски стил в украинската армия. По това време мнозина отхвърлиха притесненията ми, твърдейки, че войната не е време за промяна, или направо ме нападнаха заради критиките. За съжаление оттогава ситуацията само се влоши и проблемът си остава системен. Този проблем съществуваше и преди генерал Залужни (бел. ред. - предишният главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Валерий Залужни), продължи и по време на неговия мандат и се влоши още повече при генерал Сирски (сегашният главнокомандващ на ВСУ генерал Олександър Сирски). Въпреки обещанията да подобри ситуацията, Сирски увеличи авторитарния натиск върху командващите офицери да удържат позиции със същите ограничени ресурси и резултатите са очевидни“. Това заяви в нов коментат украинският офицер от резерва, известен с прякора Tatarigami – водещото лице на военния мониторингов екип Frontelligence Insight.

В новия си анализ, Tatarigami директно посочва, че месеци наред украинската армия опитвала да удържи малкия плацдарм в Кринки, на източния бряг на река Днепър (30 километра североизточно от град Херсон) и сега атакувала да си върне село Глубоко в Харковска област (по спомагателното направлениена стартиралата руска офанзива на 10 май, 2024 година, северно от Липци) – а през това време руснаците систематично изтощавали украинските бригади в Донбас (бел. ред. - Украйна вече отстъпи Кринки, Работино също падна, а това бяха малките победи в провалилата се украинска контраофанзива от лятото на 2023 година: Зеленски обяви краен срок за следващата фаза на мирния процес в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО). "Руският подход не е особено иновативен: те изпращат малки щурмови групи срещу украински позиции всеки ден, докато дадена позиция падне, след което използват успеха. Висшите украински офицери се опитаха да възприемат подобна тактика, забравяйки, че имаме много по-малко хора и ненадеждна западна подкрепа, която може или не може да пристигне навреме, ако изобщо пристигне", пише украинският офицер от запаса.

"Моят екип разполага със записи на множество радиокомуникации от руската страна, в които има заплахи за екзекуция или отказ за медицинска евакуация, ако техните войници откажат да вървят напред. За руснаците е много по-зле, но те имат значителни предимства в личния състав, техниката, превозните средства, артилерията и авиацията. Те могат да си позволят такава тактика - ние не можем. Единственият начин да спрем напредъка им е да ги надхитрим, като сме по-находчиви и внимателни, като се стремим да запазим личния си състав. Все още е възможно да се счупи гръбнакът на руската армия, която има сериозни логистични проблеми, намаляваща наличност на военна техника, замяна на бронирани превозни средства с обикновени, демотивиран личен състав. Освен това, за да се проявят последствията от много вътрешни икономически проблеми трябва време.

Прозорецът на възможностите обаче става все по-малък. Ако не бъдат направени радикални промени, вървим към най-неблагоприятния сценарий от всички: принудителни преговори, застой, минимизиране на западната помощ, превъоръжаване на руската армия и нов кръг от войната с много по-неблагоприятни резултати за Украйна, водещи до окупация и насилствена асимилация", заключва Tatarigami.

На фона на тези критики обаче се трупат анализи относно операцията на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), при която с дронове беше достигнато руското военно летище "Оленя", на цели 1800 километра от границата: Три руски военни хеликоптера в пламъци, разбит руски Су-34, щети и по руски Ту-22 (ВИДЕО)

Пенсионираният австралийски генерал Мик Райън коментира в анализ в профила си в "Х", че с операции като тази срещу "Оленя" или с удара срещу последната руска фериботна линия до Крим, Украйна поставя пред руското военно командване задачата да мисли за много различни заплахи. Освен това – икономически щети, които влияят на военните ресурси, както и политически натиск, който да не оставя Владимир Путин на спокойствие, колкото и силно той да владее всички държавни лостове, натрупването на обществено недоволство със сигурност в един момент достига предел, който никой не може да овладее. "Ударни операции, сухопътни маневри, дипломатическа активност – това е украинската формула да бъде убеден Путин, че войната в Украйна е на твърде висока цена за него", казва в анализа си генералът: Украйна потвърди: Ударихме последния ферибот на Русия в пристанище "Кавказ"

