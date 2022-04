Кумът на Путин има активи и в България: История за задкулисието в Украйна

Вечерта на 12 април се появи информация, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ) по време на специална операция е задържала ръководителя на проруската партия "Опозиционна платформа - За живот" Виктор Медведчук, който избяга от домашен арест в края на февруари. Според украинските власти, той се е готвил да избяга в Приднестровието и оттам руските служби (ФСБ) да го поемат и да стигне до Москва.

