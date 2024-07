Тръмп като спасител на Украйна: Планът на Борис Джонсън и силата на армията (ОБЗОР - ВИДЕО)

Състоянието на армията и бъдещите перспективи за оказване на външно влияние – това са два от най-важните фактори за устойчиво решение относно Украйна и спиране на войната там така, че да не бъде подновена в обозримо бъдеще.

Бившият британски премиер Борис Джонсън проведе разговор с експрезидента на САЩ и вероятен бъдещ победител на американските президентски избори Доналд Тръмп относно Украйна. В британския таблоид Daily Mail Джонсън публикува много дълъг материал, в който излага план какво да се прави с Украйна и по-точно – какво Тръмп може да направи. Главното – украинската армия да бъде подкрепена и добре въоръжена, за да спечели срещу Русия и след това да замести американските сили в Европа като основен фундамент на колективната сигурност на Стария континент. Така за САЩ ще отпаднат разходи, които сега отиват заради европейската сигурност – отколешна точка в общата външна политика на Тръмп. За да може да стане (сега САЩ има около 70 000 войници в Европа и с новите планове на НАТО за противодействие на бъдеща руска атака на Стария континент със сигурност ще се стигне до влагане на още американски ресурси), украинската армия трябва да бъде въоръжена до зъби и то бързо – нови оръжия и бързи доставки.

Освен тояга в лицето на модерна и силна украинска армия по натовски стандарт, за Владимир Путин са предвидени и моркови – гаранции за защита на рускоезичното население на Украйна, възстановяване на отношенията между Запада и Русия, дори с връщане на Руската федерация във формата Г-8.

Армията сега – в Украйна и в Русия

Изключително интересна публикация относно организацията на командване във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) публикува известният украински журналист Юрий Бутусов в своя профил във Фейсбук. Същественото в него – защо украинската армия не се придържа към възприетата в световен мащаб организация на военните сили, включваща големи формирования като дивизии и корпуси.

Бутусов посочва, че още от времето на последния прорурски президент на Украйна Виктор Янукович украинската армия е системно съсипвана. През 2014 година обаче тогавашният главнокомандващ генерал Виктор Муженко е направил реформа в организацията, която обаче изобщо не отговаря на изискванията на съвремнната война, категоричен е украинският журналист. А именно – разформироване на щабове и създаване на временни структури, за да може бързо да се отстраняват или назначават висши военни според това каква е верността им към режима на Янукович.

В момента, най-високото звено на украинската армия е бригадата. Само че нивото бригада не може да отговаря за по-големи райони от фронта – точно затова във военното дело съществуват дивизии и корпуси. И поради липсата на такива звена, командните щабове в украинската армия се раздробяват на оперативно-тактически отдели и на оперативно-стратегически отдели. Едните отговарят за окръзите, другите – за армейските задачи. Само че отговарящите за окръзите са подчинени на другите и става следното – следенето на военните ресурси и те да не се разхищават е отговорност на оперативно-тактическото командване, докато постигането на резултати с бойни задачи е отговорност на оперативно-стратегическото командване, което не се занимава пряко със състоянието на съответните военни части. "И всичко това са различни щабове, различни генерали. Ето защо има празнина. Това е пропуск в отговорността на ниво генерали", констатира Бутусов, който посочва, че не може планирането на задачи да е отделно от размера на ресурса, с който разполагаш. "Как може оперативно-стратегически щаб да води и управлява ефективно, когато в определен период използва над 20 различни бригади, за чието състояние отговарят други щабове, оперативно-тактически. Можете ли да си представите колко ефективно може да бъде управлението, ако имате едновременно 100 подчинени командири (на бригади или по-ниски звена) и всеки от тях постоянно се нуждае от изготвяне на планове за задачи и решения как да се провеждат операции", заключва логичното журналистът, който иска реформа във ВСУ, с въвеждане на постоянни дивизии и корпуси и генерали, които носят отговорност не просто за стратегията по карта, но и за състоянието на подчинените им части като възможности – подготовка, численост на състава, брой и състояние на военната техника и т.н.

От другата страна – Русия, нещата също не са розови. Новият руски военен министър Андрей Белоусов продължава да организира срещи с руски военни блогъри, които са силен глас що се отнася до медийната стратегия на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание, че канените на срещи с Белоусов военни блогъри твърдят, че новият руски военен министър почнал да обръща внимание и да опитва да решава определени проблеми, но още не е намерил и му трябва време да намери решение за всеки проблем. Проблемите обаче щели рано или късно да бъдат решени, смята руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов, който поддържа телеграм канала WarGonzo. А междувременно, "Комерсант" съобщи, че 5 руски военни транспортни самолета "Ил-76" са били "приземени" заради части с лошо качество и върви разследване в рамките на руското военно министерство, насочено срещу компанията-доставчик BMLZ.

На този фон, излезе информация и за американския ядрен арсенал – към септември, 2023 година САЩ разполагат с 3748 ядрени бойни глави, което показва ефектът на годините разоръжение. Вече обаче е ясно, че американската ядрена доктрина се променя и Вашингтон гледа към увеличение на арсенала си, който изглежда като обем е доста по-назад от руския, около 1,5 пъти, дори повече:

The US has released declassified information about its nuclear weapons stockpile



As of September 2023, the U.S. nuclear weapons stockpile consisted of 3,748 warheads.



The image above shows the US nuclear weapons stockpile from 1945 to September 30, 2023. pic.twitter.com/7aucnHQMIC — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязко повишение на интензивността на боевете на дневна база отчита украинският генщаб през денонощието на 20 юли. Общо украинците регистрират 172 бойни сблъсъка спрямо 135 през предишното денонощие. Основната причина – руснаците се хвърлят напред с нови сили в Покровското направление, където има 52 руски пехотни атаки. 17 от тях са в района на село Прогрес – то се намира северно от село Новоселовка Перша, последният по-голям украински бастион на изток от река Вовча (Волча) в Покровското направление и на юг от село Новоалександровка, което е опорен пункт за евентуална руска атака на север, към Краматорската агломерация (първо Константиновка и Часов Яр). 16 от атаките са в района на Новоалександровка. Популярният украински телеграм канал Deep State посочва, че в Прогрес руснаците са превзели почти цялото село след масирана атака, като украинците още имат позиции при жп линията и се стараят да не позволят на руснаците лесно да овладеят близкия участък на магистралата Покровск – Константиновка.

In the Pokrovsk direction, the 47th Separate Mechanized Brigade successfully destroyed Russian equipment. Using coordinated efforts, reconnaissance pilots, the crew of a "Paladin" self-propelled artillery unit, and FPV drone operators identified and targeted two D-30 guns and a… pic.twitter.com/m3OGCPS1c8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2024

В Краматорското направление също има увеличен брой руски пехотни атаки – 20, половината от които фронтално срещу Часов Яр, но без данни за какъвто и да е по-сериозен руски успех. Но пък в Торецкото направление, което се явява връзка между Покровск и Часов Яр, има само 10 руски пехотни атаки – всичко това рисува картина, която вече беше представена от украинския военен анализатор Константин Машовец, а именно: че руското военно командване опитва да действа с еднаква голяма интензивност и в Покровското, и в Торецкото, и в Краматорското направление, но ще му се наложи скоро да избира кое да е приоритет. Машовец посочва и, че логично ВСУ отстъпват от Прогрес, ще отстъпят и от Новоселовка Перша, но ситуацията и за руснаците в Покровското направление не е толкова розова (главно заради хвърляните резерви), което ще обясни в нов анализ в скоро бъдеще: Още оръжия за Украйна, Русия прави Рамбо от Руската централна банка (ОБЗОР – ВИДЕО)

Междувременно, в Кураховското направление е имало 15 руски пехотни атаки, основната руска цел си остава Красногоровка, като Deep State отбелязва руски напредък и тук. Руски военни блогъри твърдят, че градчето е на 90% в руски ръце, но ISW посочва, че в административните граници на община Красногоровка руснаците контролират не повече от 40% от територията. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" сочи в дневния си обзор, че руската армия е окупирала центъра на Красногоровка т.е. не говори за чак 90% руски контрол.

The 46th brigade successfully destroyed one Russian tank and two infantry fighting vehicles using FPV drones and artillery fire in the Kurakhove direction. The paratroopers' precise attacks created bright explosions in the morning, effectively halting the Russian assault. pic.twitter.com/cLyUQsIHoE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2024

През изминалия ден украинците нанесоха успешен удар в самия град Донецк – по неофициални данни, в бивша военна академия, където са разквартирувани руски войници:

It is reported that a Russian military site in the occupied city of Donetsk has been hit. pic.twitter.com/JrX5wlhjMd — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2024

Впечатление прави и засилената руска активност на източния бряг на река Днепър, при Кринки – 11 руски пехотни атаки там за денонощието. В последните няколко дни има данни, че украинците са отстъпили от някои позиции там, но остава неясно дали са изоставили цялото предмостие и са се върнали на островите срещу селото в самата река Днепър: Украйна отстъпи от плацдарма си на изток от Днепър: Да или не?

Най-спокойно е в Харковска област – 7 бойни сблъсъка, при Вовчанск и Глубоко. Украинският щаб обръща внимание, че концентрацията на боеве си остава в тези две места, а руски телеграм канали говорят за руски напредък северно от Глубоко, без обаче да има каквито и да е доказателства под формата на геолокализирани видеокадри - има видеокадри как украинците стъжняват живота на руснаците както в Харковска област, така и в Белгородска област, която вече тотално усеща последствията на подпалената от Путин война:

Tsunami regiment within the Lyut Assault Brigade defending the Kharkiv region found a group of Russians trying to hide in a building, and immediately flew FPVs into it. pic.twitter.com/hb56x9nyLv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2024

Putin's buffer zone in Shebekino. Bilhorod People's Republic. pic.twitter.com/nBWlFd09WO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2024

За сметка на това в централната част на Пишчане, в Купянското направление, руснаците издигнаха своето знаме, посочва ISW. Deep State посочва, че има руски напредък в Андреевка, а руски телеграм канали говорят, че селото е изцяло превзето.

Украинските ВВС посочват в сводката си, че в нощта на 21 юли са свалени 35 от 39 изстреляни от Руската федерация дронове "Шахед" по цели в Украйна. Имало е и атака с 3 балистични ракети "Искандер-М" и две авиационни ракети Х-59/69. Съобщава се, че авиационните ракети не са достигнали целите си.

