Купчина детски колички в Лвов - колкото са убитите деца в Украйна (СНИМКА)

Според украинските власти до момента са убити 109 деца, а над 130 са ранени. Но това са само официалните данни, а реалният брой вероятно е много по-висок. В обсадени градове като Мариупол все още никой не знае колко хора се намират под руините.

⚡️Strollers have been put in central Lviv on March 18, representing the number of children killed in Russia's war against Ukraine.



According to Prosecutor General’s Office, Russian forces have killed 109 children and injured more than 130 since Feb. 24.



