Кървави сблъсъци в Париж при демонстрация срещу пенсионната реформа (ВИДЕО)

France is burning&media is not reporting to the protests which is going on for almost few hours in France. Until the retirement reform is withdrawn, the French People will not give up! The French people want President Macron out. #greve9janvier #GreveGenerale #GiletsJaunes

Продължават протестите във Франция Френските синдикати излязоха на улиците в цяла Франция, за да окажат натиск върху президента Еманюел Макрон да се откаже от планираната... Прочети повече

Footage by @MTGphotographe: Brutal police repression on the streets of #Paris during #greve9janvier, as the nation-wide strike against pension reforms enters its thirty-sixth day.

Several protesters were arrested, many seriously injured.

This brutality towards unarmed protesters , this will expose the truth! These police officers are NOT serving the people, but rather a police state funded by the very people they are beating up! Vive La France, Vive La liberté!#GreveGenerale #greve9janvier #GiletsJaunes

Транспортната стачка във Франция блокира хиляди за празниците И на Коледа няма почивка за пътуващите във Франция, след като страната навлезе в четвърта седмица на протести. Това провали желанието н... Прочети повече

Съобщава се, че е имало сблъсъци в района на площад "Свети Августин" между полицията и радикални протестиращи. Полицаите са пострадали по време на разпръскването им.Префектурата на столичната полиция дори призова мирните протестиращи в Twitter да избягват "групите нарушители", за да могат силите за сигурност да се справят със ситуацията.В социалните медии се появиха множество видеа, които показват сблъсъците.Очакват се още подробности след безредиците в четврътък вечер. Протестите срещу опитите на Еманюел Макрон да въведе единна пенсионна система във Франция започнаха още при представянето на идеята. В момента в страната съществуват 42 отделни режима за пенсиониране, припомня БГНЕС.Според противниците на рационализацията, ако единната система бъде въведена, това ще означава, че милиони хора ще трябва да работят след официалната пенсионна възраст на 62 години. Още по темата можете да прочетете в ТАЗИ СТАТИЯ.