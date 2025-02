Латвия доставя на Украйна бронетранспортьори, може да затвори границата с Русия

Министерството на отбраната на Латвия информира, че е поръчало бронирани машини Patria 6x6 - местно производство, които ще бъдат доставени на украинските въоръжени сили през тази година. "Ние не само ще подкрепим Украйна в борбата срещу окупаторите, но и ще тестваме използването и издръжливостта на бронираните машини в реални бойни условия, което ще даде полезни изводи за Националните въоръжени сили“, каза министърът на отбраната Андрис Спрудс.

Това няма да засегне обема и сроковете за доставка на предишната поръчка за нуждите на латвийските въоръжени сили. Латвия подписа генерално споразумение за закупуване на бронирани машини Patria 6x6, което включваше поръчка за над 200 бронетранспортьора. Това стана на 30 август 2021 г., в рамките на програмата за междуправителствено сътрудничество между Финландия, Швеция, Германия и прибалтийската република.

"Успоредно с това, заедно със страните партньори, Министерството на отбраната и Националните въоръжени сили продължиха сътрудничеството си в рамките на програмата за изследване и развитие на системата за бронирани превозни средства (CAVS), включително разработването на съвместна платформа за командване и контрол. Работата по разработката и проектирането на платформата приключи през лятото на 2024 г., което позволи на Министерството на отбраната, в допълнение към закупуването на бронетранспортьори, да договори и допълни поръчката на Латвия с 56 бронирани машини за командване и управление", посочиха от Министерството на отбраната в Рига, цитирани от Sargs.lv.

Междувременно министърът на вътрешните работи на Латвия призова гражданите на страната да избягват пътувания до Русия и Беларус.

