Латвия изпрати стотици дронове на Украйна

На 5 юли министерът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс съобщи, че в Украйна ще бъдат доставени повече от 2500 бойни дрона от различни типове. Общата стойност на пратката възлиза на около 4 милиона евро.

Първата партида от 300 дрона пристигна няколко дни след обявяването, а останалите трябва да пристигнат в рамките на този месец.

🇱🇻 #Latvia has sent a batch of over 500 drones to #Ukraine



On July 5, the Ministry of Defense of Latvia Andris Spruds announced that more than 2,500 combat drones of various types worth €4 million will be delivered to Ukraine. The first batch of 300 drones arrived a few days