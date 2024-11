Атаката на украинските въоръжени сили с американски ракети ATACMS на територията на руската Брянска област е знак, че западните страни искат ескалация на украинския конфликт. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на срещата на Г-20 в Бразилия.

"Ударите по района на Брянск с ракети ATACMS са сигнал, че Запада иска ескалация", каза Лавров на пресконференция в кулоарите на срещата в Рио де Жанейро, цитиран от ТАСС. Диктаторът Владимир Путин отказа да участва в международния форум. Преди две години Международният наказателен съд (МНС) издаде заповед за ареста му, а Бразилия като страна, ратифицирала Римския статут на МНС, може да го арестува. Неявяването си на форума Путин обясни с това, че визитата му щяла да се "превърне в тема №1" и да попречи на нормалната работа на срещата.

Припомняме, че руското военно министерство обяви, че Русия е била атакувана тази нощ с 6 американски балистични ракети ATACMS. Русия потвърди, че е била атакувана с ракети ATACMS

