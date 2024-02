Лондон ще прати още стотици противотанкови ракети на Украйна (ВИДЕО)

Още: Второ гласуване в Бундестага: Дали все пак ракетите "Таурус" не отиват към Украйна? (ВИДЕО)

В речта си пред Общото събрание той каза, че "тези ракети вече имаха значително въздействие на бойното поле, като в един от случаите принудиха руските сили да се оттеглят при опит за пресичане на река".

UK defence secretary Grant Shapps has announced the UK will send 200 more anti-tank missiles to Ukraine



"Today I can announce a new package of 200 "Brimstone" anti-tank missiles in a further boost to defend Ukraine. These missiles have previously had significant impact on the… pic.twitter.com/at2tNgBvQE