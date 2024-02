Второ гласуване в Бундестага: Дали все пак ракетите "Таурус" не отиват към Украйна? (ВИДЕО)

Депутатите подкрепиха резолюцията на управляващата коалиция, която призовава правителството на канцлера Олаф Шолц да изпрати на Украйна "допълнителни оръжейни системи с далечен обсег", съобщава руската служба на Deutsche Welle.

Резолюцията беше подкрепена от 382 депутати, 284 парламентаристи се обявиха против документа, а още двама се въздържаха.

Германските медии смятат, че формулировката "оръжия с далечен обсег" предполага прехвърлянето на Украйна на ракети "Таурус", за чиято доставка Киев отдавна се стреми.

Приетата резолюция е необвързваща. От германското правителство зависи дали ще изпълни това искане частично, изцяло, или просто ще го пренебрегне.

"Оръжия с далечен обсег" могат да означават и повече снаряди GMLRS/MARS II.

