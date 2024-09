Лукашенко обяви перфектния наследник - такъв все още не съществува (ВИДЕО)

„Казвал съм, че не ставаш президент, а се раждаш президент. Ако по естествен път не притежаваш съществените елементи, черти и качества на президент, тогава дори не си и помисляй да влезеш в тази сфера". Това обяви беларуският диктатор Александър Лукашенко, който е на власт от 1994 г. насам.

На 27 септември той се срещна със студенти от инженерни и технически университети в Беларуския държавен университет по информатика и радиоелектроника, съобщи местната информационна агенция БелТа.

"Напоследък мислех много за този период на преход. Осъзнавам, че някой ще дойде след мен, някой ще води тази държава, за добро или за лошо. Вие ще направите оценката по-късно на база на сравнения – всичко се разбира със сравнения. Мисля, че всички (възможни) президенти са тук, пред нас", заяви диктаторът на фона на усмихващите се студенти.

Lukashenka told whom he sees as a successor to the post of President of Belarus



Spoiler: such a person does not exist yet.



According to him, he would like to "combine the qualities of a number of Belarusian officials in one person" in order to breed an "ideal president". pic.twitter.com/pNfWzsNFMg