Путин плаши наред: Иска промени в реда за използване на ядрено оръжие

Владимир Путин призова за промени в правилата за използване на руските ядрени оръжия (руската ядрена доктрина), които да отразяват настоящата ситуация. Това съобщи АФП, цитирана от БГНЕС.

„Виждаме, че съвременната военна и политическа ситуация се променя динамично и трябва да вземем това предвид. Включително появата на нови източници на военни заплахи и рискове за Русия и нашите съюзници“, заяви Путин.

"Критична заплаха за руския суверенитет и от конвенционалните оръжия би оправдала ядрен отговор", заяви още руският лидер на заседанието на Съвета за сигурност на Русия.

Путин каза още, че Русия си запазва правото да използва ядрено оръжие в случай на агресия срещу Руската федерация и Беларус, "включително ако врагът, използвайки конвенционални оръжия, създаде критична заплаха за нашия суверенитет".

Предлаганият проект разширява категорията на държавите и военните съюзи, срещу които ще се осъществява ядрено възпиране. Допълнен е и списъкът на военните заплахи, за чието неутрализиране се провеждат „мерки за ядрено възпиране“.

„Бих искал да насоча вниманието ви по-специално към още нещо. В актуализирания вариант на документа агресията срещу Русия от страна на която и да е неядрена държава, но с участието или подкрепата на ядрена държава, се предлага да се разглежда като тяхно съвместно нападение срещу Руската федерация“, заяви президентът.

