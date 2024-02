Лукашенко плаши: Путин губи в Украйна и Полша взема Западен Беларус (ВИДЕО)

Уникалното в случая е, че по думите на беларуския диктатор беларуската опозиция била готова на сделка със Запада – ако Путин загуби, то Полша получава "западните беларуски земи", а Беларус ще получи "западни руски земи".

"Вероятно ще ни дадат нещо от Смоленска, Брянска, може би и Псковска области. Но ще трябва да дадем (на Полша) Западен Беларус – всичко на запад от Минск", обясни Лукашенко и декларира, че той лично никога няма да се съгласи и "ще се борим за беларуските земи".

Лукашенко обясни, че заради това давал все по-интензивно задачи за изпълнение от администрацията и армията. "На никого нищо не дължим, от никого нищо не искаме – нито руски, нито украински земи", каза още беларуският диктатор.

Досега Лукашенко успява да лавира отлично и да не включва Беларус директно във войната на Путин с Украйна, но прие руско ядрено оръжие на беларуска територия.

