МААЕ обясни как ще работи АЕЦ "Запорожие" след потъването на ВЕЦ "Каховка"

Каховският язовир е източник за охлаждане на най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Първата реакция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) бе, че експертите ѝ не са установили непосредствен риск за ядрената безопасност в АЕЦ-а.

Малко по-късно генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси излезе с официална позиция, която гласи, че разрушаването на ВЕЦ "Каховка" е довело до значително намаляване на нивото на резервоара, използван за подаване на охлаждаща вода към АЕЦ "Запорожие".

Водата е необходима за основната система за охлаждаща вода, която осигурява охлаждане за:

- отвеждане на остатъчната топлина от реакторите (отработено или частично отработено гориво);

- отвеждане на остатъчната топлина от басейните за отработено гориво;

- аварийните дизелови генератори (когато работят).

"Липсата на охлаждаща вода в основните водни системи за охлаждане за продължителен период от време би довела до разтопяване на горивото и до неработоспособност на аварийните дизелови генератори. Въпреки това нашата настояща оценка е, че няма непосредствен риск за безопасността на централата", каза Гроси.

My statement today to the @IAEAorg Board of Governors following damage to #Ukraine’s Kakhovka dam. (part 2/2)



Full statement: https://t.co/hoAwn5kAZk pic.twitter.com/t9IOZIof2A