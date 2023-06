МААЕ: Няма непосредствен риск за ядрената безопасност в АЕЦ "Запорожие"

„МААЕ е наясно с докладите за щети по украинския язовир Каховка. Експертите на Международната агенция за атомна енергия в АЕЦ „Запорожие“ наблюдават отблизо ситуацията. Няма непосредствен риск за ядрената безопасност в централата“, гласи официалното съобщение на МААЕ, публикувано в Twitter.

The IAEA is aware of reports of damage at #Ukraine’s Kakhovka dam; IAEA experts at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant are closely monitoring the situation; no immediate nuclear safety risk at plant.#ZNPP