Мадрид се вдигна срещу испанския премиер и амнистията за независимостта на Каталуния (ВИДЕО)

Викове "Санчес, предател", "Санчес в затвора" и "Каталуния е Испания" ехтяха от протестиращи от всички възрасти, които носеха испански и други европейски знамена, раздадени от Европейската народна партия. "Това, което иска Педро Санчес, е да нареже Испания на парчета, да има страната на баските, от едната страна, и Каталуния, от друга, и да каже, че нищо не се е случило", каза на митинга Мария Анхелес Галан, 65-годишна пенсионерка от Мадрид.

Премиерът-социалист Педро Санчес, който е на власт от 2018 г., но социалистите останаха втори на последните предсрочни парламентарни избори, успя да бъде вземе властта, след като спечели подкрепата на регионални партии, включително партии за независимост на Каталуния. В замяна на техните гласове, които бяха от съществено значение за постигане на управляващо мнозинство, Санчес прие няколко отстъпки, включително приемането на законопроекта за амнистия за сепаратистки лидери и активисти начело с Карлес Пучдемон, които бяха преследвани за участието си в опита за отцепване на Каталуния през 2017 година: Светът през 2017 година: Независимостта на Каталуния

"Те знаят, че нямат гласовете, за да направят това, което правят. Ето защо ние им го казваме с тази демонстрация", каза лидерът на Народната партия Алберто Фейхоо, обвинявайки Санчес, че настройва испанците "едни срещу други".

На демонстрацията присъства и лидерът на крайнодясната партия Vox Сантяго Абаскал, който нарече закона "сериозен като държавен преврат". Фейхоо се опита през септември да бъде избран за министър-председател с подкрепата на Абаскал, но не успя да спечели мнозинство в парламента.

По-рано този месец Брюксел призова Мадрид за обяснение по законопроекта за амнистията, след като каза, че е бил "сезиран по въпроса от голям брой граждани".

65-годишният Луис Гаридо, който нарича себе си "социалист", каза, че премиерът не е трябвало да приема "тази цена". "Не искам Испания да потъне" и да бъде "разделена по този начин", подчерта той. Тълпата, която се събра около обяд, се разпръсна мирно след изнасянето на речите.

През последните две седмици всеки ден се провеждат демонстрации пред централата на Социалистическата партия в Мадрид, някои от които прераснаха в насилие и доведоха до десетки арести.

