Макрон: Докога Русия ще игнорира мирните предложения и ще убива деца?

Френският президент Еманюел Макрон осъди руския удар срещу Кривой рог и поиска драстични мерки, ако Русия продължава да не е съгласна да сключи незабавно примирие. Той изрази и съболезнования за смъртта на украинските цивилни, които загинаха в Кривой рог - по последни данни вече 20 души, след като още един човек почина днес от нараняванията си в болница, сред загиналите са 9 деца. Макрон публикува съобщението си в социалната мрежа X на френски, английски и украински език. В съобщението си Макрон отбелязва, че днес е ден на национален траур в Украйна и че тази нощ имаше нови руски атаки срещу Киев и други украински градове.

"Докато Украйна преди почти цял месец прие предложението на президента Тръмп за пълно и безусловно 30-дневно прекратяване на огъня, докато работим с всички наши партньори по начини за постигане на мир, Русия продължава войната си с нарастваща интензивност, без да се съобразява с цивилните", пише Макрон.

On this day of national mourning in Ukraine, my thoughts are with the children and all civilian victims of the deadly strikes carried out by Russia, such as in Kryvyi Rih on April 4.



Again last night, numerous Russian strikes targeted residential areas in Kyiv…