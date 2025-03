Макрон към Путин, който го сравни с Наполеон: Единствената империя е Русия (ВИДЕО)

„Единствената имперска сила, която виждам в Европа днес, е Русия“. Така френският президент Еманюел Макрон отвърна на диктатора Владимир Путин, който ден по-рано го сравни с Наполеон Бонапарт - френския военачалник, направил неуспешен поход срещу Русия в началото на 19. век. Така продължава задочната словесна престрелка между двамата лидери по повод думите на Макрон за руската заплаха и идеята му за френски план за ядрена защита на Европа: Макрон предлага френските ядрени ракети да пазят Европа (ВИДЕО).

"Руската заплаха е налице и засяга страните в Европа, засяга нас. Русия вече превърна украинския конфликт в глобален конфликт", каза Макрон преди дни и допълни още, че "Русия на президента Путин нарушава нашите граници, за да убива противници, манипулира избори в Румъния и Молдова, организира дигитални атаки срещу нашите болници, за да блокира функционирането им". И "тази агресивност, изглежда, не познава граници", заяви още френският лидер.

"В света все още има хора, които искат да се върнат във времената на нашествието на Наполеон, но те забравят как свърши това". Така Путин отговори на въпрос относно изявлението на Еманюел Макрон за "руската заплаха". По думите на диктатора - "всички грешки на нашите врагове се основават на недооценяването на характера на руския човек".

Снимка: Getty Images

Припомняме, че руският външен министър Сергей Лавров вчера определи като "заплаха" изявлението на Макрон, че трябва да се постави начало на дебат за един вид френски ядрен чадър над Стария континент. Идеята на френския президент е за възпиране и защита, ако САЩ изтеглят ядрените си способности от Европа - те разполагат с такива на две места в Западна Германия и на едно в Северна Италия.

Френският президент обаче постави стопанина на Кремъл на мястото му, заявявайки, че Путин е този, който сега пренаписва историята, за да обслужва имперските си амбиции.

"Наполеон е водел завоевания. Единствената имперска сила, която виждам в Европа днес, е Русия. Ние искаме да сме сила на мира и баланса. На практика всичко, което правим, включително превъоръжаването, за да избегнем войната утре, е избор на мира. Така че мисля, че президентът Путин трябва да се върне към тази визия", каза Макрон.

"The only imperial power I can see in Europe today is Russia," — Macron takes another swipe at Putin



The French President put the Kremlin’s little tsar in his place, stating that it is Putin who is now rewriting history to serve his imperial ambitions.



Earlier, Putin compared… pic.twitter.com/IlqP3FD843