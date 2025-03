"Русия има нужда от такъв вариант за регулиране на конфликта с Украйна, който би осигурил мирно развитие с историческа перспектива." Това заяви руският диктатор Владимир Путин, който се издирва от Международния наказателен съд в Хага за системно отвличане на украински деца. Той направи своето изявление по време на посещението си на център за подкрепа на участниците във войната и членовете на техните семейства, съобщи телеграм каналът SHOT.

"В света все още има хора, които искат да се върнат във времената на нашествието на Наполеон, но те забравят как свърши то." Така Путин отговори на въпрос, относно изявлението на френския президент Еманюел Макрон за "руската заплаха". По думите на Путин "всички грешки на нашите врагове се основават на недооценяването на характера на руския човек."

Припомняме, че на 5 март 2025 г. френският президент Еманюел Макрон заяви, че "мирът вече не може да бъде гарантиран на самия ни континент. Руската заплаха е налице и засяга страните в Европа и засяга нас. Русия вече превърна украинския конфликт в глобален конфликт." Макрон допълни още, че "Русия на президента Путин нарушава нашите граници, за да убива противници, манипулира избори в Румъния и Молдова, организира дигитални атаки срещу нашите болници, за да блокира функционирането им". И "тази агресивност изглежда не познава граници." Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече изявлението на Макров "много, много конфротаницонно", а външният министър на Русия Сергей Лавров определи Наполеон и Адолф Хитлер за предшественици на Макрон.

Called Napoleon and Hitler Macron's predecessors. Russia's Foreign Minister Lavrov seems to be having some kind of spring flare-up after the French President's speech yesterday. pic.twitter.com/Dta55l5MuL