Макрон обяви нови мерки, за да спре протестите във Франция (ВИДЕО)

В изявлението си в петък, след проведена спешна среща с министрите, Макрон обяви следните мерки:

- По улиците ще бъдат разположени повече полицаи (вече имаше заповед за разполагане на още 40 000 полицейски служители);

- Родителите трябва да държат децата си вкъщи - не държавата, а родителите са отговорни за това децата да са далеч от безредиците, смята Макрон;

- Към социалните мрежи ще бъдат отправени искания за премахване на "най-чувствителното" съдържание;

- Отменени са няколко развлекателни и празнични събития в градовете и районите, където протестите са най-интензивни;

- Всички автобуси и трамваи да спрат от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско), нареди по-късно министърът на вътрешните работи Жералд Дарманин.

Междувременно във втория по големина град - Марсилия - днес бяха забранени публичните демонстрации.

В краткото си изявление, цитирано от BBC, Макрон заяви, че смъртта на 17-годишният Нахел М. е била използвана като инструмент, и осъди "неприемливото използване на смъртта на младежа". Настоящата ситуация е "неприемлива и неоправдана", добави президентът на Франция.

Припомняме, че след поредната нощ на размирици бяха арестувани най-малко 875 души из цяла Франция. Президентът Еманюел Макрон си тръгна преждевременно от Брюксел в петък, където участваше в срещата на върха на ЕС.

На 27 юни Нахел М. беше убит в Нантер - западно предградие на Париж, след като отказа да спре за полицейска проверка на пътя. Инцидентът разпали дебати във Франция относно тактиката на полицията, която отдавна е критикувана от правозащитни групи за отношението към хората в бедните предградия, особено към етническите малцинства.

