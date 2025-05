Макрон падна в капана на Ердоган: Класическа турска клопка с един пръст (ВИДЕО)

По време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Тирана премиерът на Франция Еманюел Макрон се опита да утвърди своята доминация, като постави ръката си върху тази на турския президент Ердоган, докато се ръкуваха. Президентът Ердоган обаче не позволи този ход, като задържа пръста на Макрон в продължение на няколко секунди, а след това се усмихна сякаш нищо не се е случило. Тази наглед безобидна ситуация обаче "взриви" интернет, а видеото вече обикаля медиите по целия свят.

Шестата среща на върха на Европейската политическа общност, която се проведе в Тирана, столицата на Албания, привлече вниманието не само с дискусиите на лидерите, но и с моменти, уловени от камерите. Поздравът между френския президент Еманюел Макрон и президента Реджеп Тайип Ердоган се превърна в най-актуалната тема в социалните мрежи.

🤌“Finger trap”: Macron fell into Erdogan's trap



According to diplomatic whispers, at the summit in Tirana, French President Emmanuel Macron tried to assert dominance during a handshake by placing his hand over Erdogan’s — a classic gesture meant to show control.



But the… pic.twitter.com/UHcJBfAM7m