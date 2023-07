Макрон: Премина пикът на безредиците

Безредиците във Франция започнаха, след като 17-годишно момче бе застреляно от полицай в Нантер. Стигна се и дотам, че протестиращи се врязаха с кола в дома на кмет. Тежки сблъсъци имаше между полицията и демонстрантите в южния град Марсилия, като на кадри в социалните медии се вижда как полицията използва сълзотворен газ. ОЩЕ: 45 000 полицаи отново са по улиците на Франция (ВИДЕО)

#UPDATE French President Emmanuel Macron told a meeting of mayors on Tuesday that the "peak" of rioting had passed but he remained cautious about calling an end to the violence. pic.twitter.com/pg4pLrCA0E