Жена загина, след като бомба избухна в ръцете й (СНИМКА)

Жена загина в Гърция, след като бомба, която носела, избухна в ръцете й, съобщи полицията, пише Sky News. 38-годишната жена носела устройството, за да го постави на близкия банкомат около 5 сутринта в събота в Солун. Тя е била позната на властите, след като е участвала в няколко грабежа, посочиха от органите на реда. Разследват се възможните й връзки с крайно леви групи.

Жената е била откарана по спешност в болница „Ипократио“, но в крайна сметка е починала от раните си.

Дирекция „Организирана престъпност“ е поела разследването, а околността остава отцепена.

Мощната експлозия е причинила значителни щети на паркинга, близките бизнес сгради, жилища и множество превозни средства.

