Куп дронове и ракети: Украйна атакува, Русия трепери за Кримския мост (ВИДЕО)

Общо 170 дрона и 11 ракети са били прехванати тази нощ според руското военно министерство, което публикува официална сводка малко след 8:00 часа сутринта българско време. Съгласно данните, от 11-те ракети 8 са били британски Storm Shadow, а другите 3 - украински "Нептун". 96 дрона пък са били свалени над Крим, още 47 - над Краснодарския край, а цели 14 украински морски дрона били прехванати и унищожени в акваторията на Черно море - Още: Голям пожар при руско военно летище в Крим, украинската атака продължава (ВИДЕО)

The Russian Ministry of Defense claimed that on the night of May 3, 2025, 11 missiles and 170 "Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles" were allegedly shot down, with nearly 100 over occupied Crimea. pic.twitter.com/hDOt73QNsq