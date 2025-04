Макрон: Путин да спре да лъже (ВИДЕО)

Президентът на Франция Еманюел Макрон реагира на масираната руска атака срещу Украйна. "Докато Путин заявява пред целия свят „Искам мир“, в същото време продължава да бомбардира Украйна", заяви Макрон. „Единственото, което трябва да направи, е президентът Путин най-накрая да спре да лъже. И гневът на Америка трябва да бъде насочен само към един човек, президентът Путин“, каза още френският президент.

President Macron reacted to massive Russian attack of Ukraine.@EmmanuelMacron said that while Putin says to the whole world "I want peace," he continues to bomb Ukraine.



