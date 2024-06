Макрон: Войната в Газа трябва да приключи

"Ние подкрепяме предложението на САЩ за траен мир", посочи Макрон. Той добави, че работи с партньорите на Франция в региона за „мир и сигурност за всички“.

Според него е необходимо да се освободят заложниците, да се прекрати огънят за постоянно, за да се работи за мир и напредък по решението за две държави.

The war in Gaza must end.



We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.



The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution.