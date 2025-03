Маскирал го като крем за бръснене: Испанец пробва да вкара 10 кг течен кокаин в Италия (ВИДЕО)

Испански гражданин е бил задържан във Флоренция при опит да пренесе 10 килограма течен кокаин в Италия, съобщи NEXTA. Информацията е потвърдена от италианската финансова гвардия. Властите казват, че мъжът се е опитал да прикрие кокаина като крем за бръснене, шампоан, сок и консервирани плодове.

Пратката с наркотици се оценява на 700 000 евро.

A Spanish national was detained in Florence while attempting to smuggle 10 kilograms of liquid cocaine into Italy, according to the Italian Financial Guard.



Authorities say the man tried to disguise the cocaine as shaving cream, shampoo, juice, and canned fruit.