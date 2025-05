Масово затворени летища: Дронове летят към Москва, голямо учение на НАТО в Естония (ВИДЕО)

Редица ограничения и затваряне на летища в Русия влязоха в сила, обявени от Росавиация. Всички големи летища в руската столица Москва са засегнати, но не само.

Според официалната информация на руските власти, затворени временно са летищата "Шереметиево" и "Домодедово", както и международното летище "Жуковски". Освен това, затворени са летищата в Калуга, Иваново и Владимир — де факто това са местоположения, през които дронове могат да летят към Москва.

Airspace over Moscow closed amid reports of explosions near Domodedovo airport. Ukrainian UAVs can be seen flying over Moscow. pic.twitter.com/Ke7JQUHjDQ