Мелони пред FT: Детинско е да се говори, че Италия трябва да избира между САЩ и ЕС (ВИДЕО)

Би било „детинско“ и „повърхностно“ да се внушава, че Италия трябва да избира между Европейския съюз и САЩ под управлението на президента Доналд Тръмп. Това заяви в интервю за в. „Файненшъл таймс“ италианският министър-председател Джорджа Мелони, предаде БТА. „Италия може да има добри отношения със САЩ и ако има нещо, което Италия може също да направи, за да предотврати конфронтацията (на Вашингтон) с Европа и да изгради мостове, аз ще го направя, защото това е в интерес на европейците“, каза още Мелони и нарече САЩ „първостепенен съюзник на Италия“. Още: Италия на кръстопът: Какво се случва с Джорджа Мелони?

"Аз съм консерватор. Тръмп е лидер на републиканците. Със сигурност съм по-близо до него, отколкото до много други, и разбирам един лидер, който защитава националните си интереси. Аз защитавам нашите“, каза Мелони.

Мелони призова да се запази спокойствие, докато ЕС планира отговора си на митата, наложени от правителството на Тръмп.

„Понякога оставам с впечатлението, че ние просто отговаряме инстинктивно. По тези теми трябва да си кажем: „Хора, да запазим спокойствие. Нека помислим“, призова Мелони.

„Съществуват големи разлики (в митата) по отношение на отделните стоки. Това, върху което трябва да работим, е да намерим добро, общо решение“, каза италианският премиер. Още: Мелони предложи чл. 5 от Североатлантическия договор да важи за Украйна

Мелони добави, че разбира откъде идва критиката на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс към Европа по време на речта му пред Мюнхенската конференция по сигурността през февруари. „Трябва да кажа, че съм съгласна с него“, каза италианската лидерка по повод твърденията на Ванс, че Европа е отстъпила от ангажиментите си за свобода на словото и демокрация.

“Говоря за това от години. Европа леко позагуби себе си“, допълни тя. Още: Заради руски критики към италианския президент: Мелони обвини Москва в обида към цялата италианска нация

