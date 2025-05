"Путлер - военнопрестъпник": Естонски замък изби очите на руснаците от другата страна на границата (СНИМКИ)

"Путлер - военнопрестъпник" - гигантски транспарант с този надпис бе спуснат от крепостта на замъка в естонския град Нарва, намиращ се на няколкостотин метра от границата с Русия. Музеят в Нарва е намерил перфектното разположение за посланието, така че да може да го видят от руската страна на едноименната река. Отвъд границата, в най-близкия руски град, днес са инсталирани видеоекрани, излъчващи т.нар. Парад на победата на диктатора Владимир Путин.

This poster is displayed on the castle walls of our border city Narva, facing directly towards Russia. Not for the first time after Putler started the full-scale invasion to Ukraine. Some pro-Russian local politicians in Narva have repeatedly attempted to shut down the Narva… pic.twitter.com/RlTrnGejQc — Karmen Joller 🇪🇪 (@KarmenJoller) May 9, 2025

Стопанинът на Кремъл, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за незаконно отвличане на украински деца, използва военния парад на 9 май за оправдаване на агресивната си война срещу Украйна и за възхваляване на победата на СССР над нацистка Германия във Втората световна война.

Всъщност обаче от замъка в Нарва му показват ясно кой най-много прилича на лидера на нацистка Германия Адолф Хитлер.

"PUTLER WAR CRIMINAL." Narva Castle trolls Russia on 'Victory Day'



🇪🇪While Russia celebrates the USSR victory over Nazi Germany, a giant banner on the Estonian side reads: Putler war criminal.



The Narva Museum hung it right on the ancient castle wall — perfectly positioned so… pic.twitter.com/QQM4jXJDly — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

"Шамар в лицето"

"Транспарантът удря като шамар в лицето", смята беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Нарва, град с предимно рускоезично население, поставя такива послания от 2022 г. насам - ярък пример за това как една малка страна може да унижи една "империя".

🚨 JUST IN: PARADE BEGINS IN MOSCOW ON RED SQUARE



Putin is sitting alongside Xi Jinping, invited to the Kremlin as Russia’s ultimate air defense.



To protect the parade, Russia pulled all its air defense systems into Moscow — meanwhile, the country slipped back into the Middle… pic.twitter.com/SQFVYAXSqC — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2025

На Червения площад в Москва точно в 10:00 ч. местно време днес започна парадът в чест на 80-годишнината от победата във Втората световна война. На трибуната редом до руския диктатор Владимир Путин са официални представители на над 20 държави. Сред тях са президентът на Китайската народна република Си Дзинпин, президентът на Сърбия Александър Вучич, премиерът на Словакия Роберт Фицо, президентът на Туркменистан Сердар Бердимухамедов, президентът на Венецуела Николас Мадуро, министър-председателят на Армения Никол Пашинян, президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, президентът на Беларус Александър Лукашенко, лидерът на Куба Мигел Марио Диас-Канел Бермудес и президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва.

