Меркел: Нямах власт да повлияя на Путин, войната не беше изненада

Меркел разкри, че се е опитала да свика „европейски формат на разговори“ с Путин и с френския президент Еманюел Макрон през лятото на 2021 г. – след срещата на руския държавен глава с Джо Байдън. "Но нямах властта да постигна своето", каза тя. "Наистина всички знаеха: през есента тя ще си отиде".

След четири мандата като канцлер Меркел напусна поста през декември 2021 г. Последно посети Москва през август миналата година. „Усещането беше много ясно – по отношение на властовата политика – ти си свършена“, констатира тя, тълкувайки отношението на руснаците спрямо нея. „За Путин само властта е от значение“.

Знаменателно е, че за последната им среща Путин е довел със себе си външния министър Сергей Лавров. Преди това двамата с Меркел са се срещали на четири очи, отбелязва тя.

Относно инвазията на Русия в Украйна, предшествано от седмици на масирано военно струпване по границите - мнозина твърдят, че Меркел и други лидери на ЕС е трябвало да възприемат по-твърд подход към Кремъл още тогава. Експертът по външна политика в нейната Християндемократическа партия (ХДС) - депутатът Родерих Кийзеветер, е сред тези, които казват, че тя е знаела, че Путин се опитва да раздели и отслаби Европа, но е смятала, че "меката сила" е правилният подход. Преди инвазията Кийзеветер твърдеше, че Германия е твърде зависима от руския газ.

В интервюто за Spiegel Меркел заяви, че нейната позиция по отношение на Украйна по време на мирните преговори в Минск е дала на Киев време да се защити по-добре от руската армия. В беларуската столица беше постигнато споразумение за прекратяване на огъня след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и по време на нейната война в Донбас. Но ключовите точки, включително разоръжаването и международното наблюдение, не бяха изпълнени.

