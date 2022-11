Основни руски източници си противоречат как върви войната в Украйна

ОЩЕ: Кой стои зад един от най-популярните руски военни канали в Телеграм

За случилото се в Луганска област има видима разлика между официалното съобщение на руското военно министерство и казаното от "Рибар". Според руското военно министерство, украинската армия продължава да извършва офанзивни операции – при Площанка и Красная Поповка, но били отблъснати. Само че "Рибар" категорично заявява, че тежките условия заради лошото време прекратили всички украински операции към линията Кремена – Сватово и добавя в обзора си, публикуван на 24-ти вечерта, че украинците се готвят "за широкомащабно настъпление".

Същевременно, по отношение на Донецка област руското военно министерство говори само за позициите при Авдеевка и Вухледар (Угледар), като изрично посочва, че там има украински атаки, специално при село Павловка. "Рибар" добавя, че там се струпват допълнителни украински резерви, че се чака украинска атака в Опитно (на 4 км от Авдеевка), а украинците са категорични, че при Новомихайловка (до Павловка) са отблъснали опит за руско нападение.

На пръв поглед много различни са данните на украинците и на "Рибар" за Маринка – друга важна за Авдеевка позиция. Украиският щаб съобщава за отблъсната атака там, "Рибар" говори, че "врагът безуспешно се опитва да забави настъплението на руската армия на север и в центъра" на градчето. Изказът на руския канал показва, че руснаците всъщност са далеч от това да овладеят Маринка.

Крайно интересни са разминаванията относно случващото се при Бахмут. Украинските данни са за отблъсната руска атака в Бахмутска област, без да има дори споменаване за бой в самия Бахмут. "Рибар" обаче настоява, че силите на ЧВК Вагнер превзели завод за преработка на отпадъци в югоизточната част на града и че повечето мостове и проходи в района са взривени, за да се затрудни настъпление. Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира специално за Бахмут, че там вече са само ЧВК Вагнер и новомобилизирани от Русия, но не и участвали първоначално руски армейски части в нахлуването в Украйна.

Снощи Олексий Данилов, секретар на Украинския съвет за национална сигурност, потвърди пред The Guardian, че украинците са успели да убият ирански инструктори, дошли да обучават руснаците как да работят с ирански военни дронове. Става въпрос за 10 иранци - информация за това се появи през октомври в ирански медии. Данилов предупреди, че това ще се случи и на следващи ирански инструктори, ако дойдат да обучават руснаци за война срещу Украйна.

Междувременно в Киев вече се възстановява подаването на ток. Снощи "Укренерго" съобщи, че 50% от електроподаването в цяла Украйна е възстановено т.е. мощността в мрежата вече е на 50%. Енергийният оператор обаче предупреди, че не може да даде срок за пълно възстановяване и че ще има периодични прекъсвания на тока.

