Месец след спирането на тока: Мобилните мрежи в Испания се сринаха

Във вторник, 20 май, всички основни мобилни мрежи в Испания претърпяха срив - само четири седмици след като страната беше засегната от национално прекъсване на електрозахранването. Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2 са били засегнати от прекъсвания, което пък е повлияло на услугите в цялата страна, включително на медицински центрове. Рано тази сутрин бяха прекъснати стационарните телефони, интернет и услугите за спешен контакт.

Съобщава се, че са засегнати Мадрид, Андалусия, Галисия, Баската автономна област, Арагон, Навара, Естремадура и Валенсия.

Телефонните линии се сринаха след обновяването на мрежата от страна на Telefonica. Според съобщения в испанските медии най-засегнати са били стационарните телефони, но изглежда, че всички гласови услуги на Telefonica са били засегнати в някаква степен.

"Извършихме някои подобрения на мрежата, които засегнаха определени услуги в някои компании. Работим по разрешаването на проблема", заяви говорител на държавната телекомуникационна компания по-рано тази сутрин. По-късно в някои райони телефонните мрежи бяха възстановени.

Телефон 112 не можеше да бъде използван в Арагон, Естремадура, Страната на баските и Валенсия. Той вече е възстановен в повечето области.

