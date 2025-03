Месеци окупация: Сили за борба с безредиците спасиха театър в Париж от мигранти (ВИДЕО)

Парижкият театър Gaîté Lyrique беше разчистен от френската полиция, след като месеци наред сградата му се беше превърнала в заложник на мигранти. На 10 декември, 2024 година, залата беше поканила мигранти безплатно да посетят едно от събитията ѝ - с идеята така те да бъдат приобщавани чрез култура, обаче впоследствие те просто са отказали да напуснат и така блокираха събитията в учреждението.

Сега френската полиция се намеси и извърши операция със специално екипирани сили за борба с безредиците, при която изведе самонастанилите се мигранти. Дълго време те буквално се окопаваха там и се бранеха, като имаха редица искания - най-важното от тях беше място да живеят: Известен парижки театър е на ръба заради окупация от мигранти (ВИДЕО)

Police have evacuated hundreds of migrants from a Paris theatre they had occupied for months



On Tuesday morning, law enforcement carried out a tense evacuation of the Gaîté Lyrique, an iconic cultural venue in central Paris that had been occupied for over three months by… pic.twitter.com/rwNn0tlfZf