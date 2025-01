Известен парижки театър е на ръба заради окупация от мигранти (ВИДЕО)

Парижкият театър Gaîté Lyrique е на ръба на фалит заради окупация от мигранти. Това твърди германският таблоид Bild в свой материал и обяснява защо се е стигнало до такава ситуация. Според информацията, на 10 декември, 2024 година, залата е поканила мигранти безплатно да посетят едно от събитията ѝ - с идеята за приобщаване, обаче впоследствие те просто са отказали да напуснат и така блокираха събитията в учреждението.

Оправданието на мигрантите - били непълнолетни. Те са си направили импровизиран лагер вътре, спят на столове и маси, като същевременно искат постоянно жилище. Освен това се събират на стълбите на театъра, бият барабани, танцуват и организират протести. Става въпрос за 300 души.

Ръководството на театъра вече отчита финансови загуби и отмяна на представления поне до 24 януари. Залата отмени всички събития между 10-ти и 24-ти януари - преките загуби са стотици хиляди евро според ръководството ѝ. Театърът разчита да покрива финансовите си нужди на 70% от приходи от билети, а още 30% идват като общинска субсидия - 3,2 млн. евро годишно.

Paris theater on the verge of bankruptcy due to occupation by migrants, reports Bild



On December 10, the Gaîté Lyrique theater invited migrants to a free conference, but after the event concluded, they refused to leave the building, effectively blocking the theater's operations.… pic.twitter.com/o5ql5X5fK6