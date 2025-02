Минимум 90 дрона: Украйна атакува руски петролни рафинерии (ВИДЕО)*

Руски мониторингови канали в Телеграм съобщават, че украински дронове атакуват минимум две петролни рафинерии в Русия. Става въпрос за Афипската и Илската рафинерии в Краснодарския край. Очевидци съобщават, че са чули множество експлозии, вероятно е задействана противовъздушнанта отбрана. Появиха се и кадри от въздушното нападение.

* Ясно е, че в района на Илската рафинерия има попадения - свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ публикува видеокадри, които показват какво се е случило:

Според прокремълския телеграм канал Mash, паднали са "отломки" в район Северски, където е Илската рафинерия. "В резултат на падащи отломки в село Илски, по предварителна информация, са повредени 12 къщи - основно са избити прозорци. Пострадала е жена, на която е оказана първа помощ", казва в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев. Колко са само отломки и как върви внушението, че "няма нищо", видеокадри от мястото на събитието показват:

According to Russian channels, Ukrainian drones hit the Ilsky Oil Refinery in the Krasnodar Territory. pic.twitter.com/8XBOXkphwX

Това не е първият път, в който Украйна атакува двете рафинерии. Само преди седмица – през нощта на 8 февруари, дронове атакуваха Илската петролна рафинерия. Два дни по-късно украински безпилотни апарати подложиха на нападение Афипската петролна рафинерия.

Данни за украински дронове има и Геленджик, Туапсе (там също има рафинерия) и най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. В сутрешната сводка на руското военно министерство е посочено, че тази нощ над руска територия са свалени 90 дрона - 38 над акваторията на Азовско море, още 24 над Краснодарския край, 15 над Крим, 7 над акваторията на Черно море, по 2 над Курска и Ростовска област и по 1 над Брянска и Белгородска област:

Meanwhile, the south of Russia came under a drone attack this evening. The air raid alert affected multiple cities, including Gelendzhik, Tuapse, and Novorossiysk. In Slavyansk-on-Kuban, air defense activity caused damage to homes and vehicles. pic.twitter.com/kdvwl7Vi0f