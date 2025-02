Пълен погром: Руска колона с танкове и БТР-и е разбита в Курск (ВИДЕО)

Цели 84 руски бронирани машини на пехотата са били унищожени от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на 15 февруари - това гласи официалната статистика на украинския генщаб. Една от големите атаки - 17 единици бронирана техника (танкове, БТР-и, бронирани машини на пехотата), е била в Новопавловското направление, по линията Дачно - Улакли - Константинопол, заедно с прилежащите Зеленовка и Андреевка. Какво е станало там, припомнете си в днешния ни обзор: Играч от втора линия настъпва в Украйна. Русия изригна на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО).

Руска колона разбита в Курск

Същевременно, при село Николско, Курска област, има крещящ пример за безумие от руска страна. Колона от десетина руски бронирани машини, със съветски знамена, тръгва напред в атака - през открит терен и буквално с фанфари, като на парад:

Reports of renewed Russian attacks in the Kursk region. This time by the 155th Naval Marine Brigade, repelled by the 47th Mechanized Brigade.



From the Russian side, there is very little optimism about this attack:



"Right now, it's just a complete mess near Nikolskoye. The 155th… pic.twitter.com/B4Pdqtieh6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2025

Какво им се случва - украински минни полета, рояци от дронове и войници от 47-ма механизирана бригада на ВСУ, една от най-опитните в украинската армия. Резултатът е запечатан на видео.

A phenomenal attempt by Russia’s "elite" 155th Marine Brigade to storm Nikolske in Kursk region. A column of ten tanks and a company of infantry advanced under Soviet red flags, shouting "Forward for victory!"—but mines and a swarm of drones swiftly sent them to Surovikin’s… pic.twitter.com/4De72n2viD — WarTranslated (@wartranslated) February 16, 2025

Други видеокадри показват как руснаците прибират някои от оцелелите в атаката - Първа рота на 155-та бригада на руската морска пехота влезе в ролята на самоубийци. Почти цялата е унищожена:

It is reported that the 1st assault company of the 155th separate guards marine brigade has been almost completely destroyed on the Kursk direction. The remaining forces, while retreating, took a few KIA and wounded. The others remained on the battlefield, never reaching… pic.twitter.com/yMd7iqZl2k — WarTranslated (@wartranslated) February 16, 2025

Един от най-крайните руски пропагандни канали Alex Parker Returns излезе с показателен коментар - "първоначално не повярвах, но говорих с местните си контакти и те потвърдиха. Луди дъртаци са накарали да бъдат издигнати съветските знамена на победата на бронираните машини, след което са пратили колоната право в минно поле, под атака от стотици дронове. Пълен позор":

Случилото се е пореден пример как Украйна систематично унищожава не само 155-та бригада на руската морска пехота, но и 810-та. Двете бригади смениха вече няколко пъти състава си през трите години война заради огромните загуби: Бермудски триъгълник: Бригада морска пехота от Крим изчезна в битката за Курск