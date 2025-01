Мироопазващ контингент в Украйна: Позицията на Полша е показателна за Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

Граничещите с Украйна държави не трябва да са тези, които биха формирали бъдещ мироопазващ контингент в Украйна. Това заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитиран от Financial Times. Според полския министър, трябва да има "по-голяма диверсификация" в рамките на НАТО по въпроса. Мироопазващ контингент от чужди войници е един от елементите на бъдещ мирен план на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, които се дискутират в медиите – но официално нищо не е ясно. Ясно е, че Варшава не иска да дава и повече от своите МиГ-29 на Украйна – но подкрепя призива на Тръмп разходите за отбрана в НАТО да станат 5% от БВП на всеки член. В момента Полша е номер едно по отделени средства, над 4% от БВП.

Същевременно, колумнистът на Forbes Дейвид Акс коментира в нов свой материал, че изглежда Украйна за пръв път от началото на пълномащабната война има предимство в танковете срещу Русия, но само в някои участъци на фронта. Акс формира оценката си на база публикация в руското военнопропагандно телеграм пространство, в която има оплаквания точно по темата – че руски танкове се ползват като гаубици т.е. крият се от украинските дронове, а това позволява на украинските танкове да оперират по-свободно там, където дроновете са в полза на украинската армия. Решението са дроновете с оптични кабели – но Кремъл ги доставя в ограничено количество там, където счита, че е приоритетно, например Курска област, пише Акс във Forbes на база руската информация.

Известният украински журналист Юрий Бутусов коментира в официалния си профил във Facebook, че украинският президент Володимир Зеленски е изслушал доклад за ситуацията със 155-та бригада и на негова база е наредил да се прекрати формирането на нови бригади. Вместо това засега следва да се изпращат нови войници като попълнения на опитни и с бойна закалка на фронта бригади. Подходящо решение, коментира Бутусов: Скандал с нова украинска бригада: Разпадна се заради грешна организация

Доста рязко ново понижение на интензивността на боевете в Украйна – с 44 бойни сблъсъка по-малко. На 12 януари общо бойните сблъсъци са били 140, едно от най-ниските нива от месеци насам. Има известно увеличение на използваните от руските ВВС авиобомби – 58 т.е. с 13 повече на дневна база, като 16 са хвърлени в Курска област. Сериозен ръст има и в мащаба на руския артилерийски обстрел – пак над 6000 изстреляни снаряда от руснаците, за втори път в последните 3 дни и с 1000 повече на дневна база. Ударно е увеличението на дневна база и на използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе – почти 3000 т.е. с 1200 повече само за едно денонощие, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление си е най-горещо и на практика през последното денонощие всичко интересно се е случило там – 58 отбити руски пехотни атаки там, отново по целия фронт от юг та почти до Мирноград на север. 17 са бойните сблъсъци в Курска област, а 15 – в Краматорското направление и се затвърждава впечатлението от последните няколко дни, че руснаците правят всичко възможно за пробив в Часов Яр и за пробив на юг от Ступочки, по пътя към Константиновка. 13 са били руските пехотни атаки в Торецкото направление, където руските военни части се борят окончателно да овладеят град Торецк, 12 – в Лиманското направление и само 9 в Новопавловското направление, което вече обединява Кураховското и Времеевското направление (ВИДЕО, 18+).

(КАРТА) В Покровското направление руската армия атакува с всички сили в опит да отреже пътя между Покровск и Константиновка, в района на Воздвиженка и към Барановка – имало е неуспешна руска атака при т.нар. секция "Малиновка" на пътя. Да, има допълнителни подкрепления за руската армия там, казва и украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който счита, че изглежда на помощ са дошли руски части от Кураховксото направление, след като там Курахово падна. Няма обаче руски напредък през Елисаветовка и Зелено поле, твърди Машовец. В нов свой анализ той отчита, че от юг руската армия вече е успяла да пререже важна логистична връзка за Покровск – пътя през село Межево. Руската задача е очевидна – заобиколете и установете позиции около Покровск колкото може повече на югозапад и запад, добавя експертът. Конкретно той посочва линиите Солено – Удачно и Вовко – Котлино. При Нововасильовка руската армия буксува, но това не пречи на руския обход на югозапад и запад, казва още Машовец. И заключва – 2-ра комбинирана руска армия е тази, която опитва да установи най-голям брой укрепени позиции и в най-голям периметър около Покровск, а 41-ва комбинирана руска армия търси слаби места в украинската отбрана, използвайки като опорни точки вече укрепени позиции – т.е. не е сигурно, че руснаците обезателно се стремят изцяло да обкръжат Покровск, може и да атакуват в даден момент директно. Украйна извърши и пореден успешен удар по руски команден пост, точно в Покровското направление – в Новогродовка:

Russian forces, supported by armored vehicles, launched an attack on the right flank of the Pokrovsk direction near the "Malinovska" junction, trying to cut off the Pokrovsk-Konstantinovka road. In the end, Russian forces had to withdraw. pic.twitter.com/QZqDE9K0ZO