Познат американски бизнес плаща като поп милиарди данъци на Путин през 2023 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

Санкции, санкции, санкции – най-страшните, които е виждал светът. Това беше закана на отиващия си президент на САЩ Джо Байдън още когато руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабна война в Украйна, за което вече е издирван от Международния наказателен съд – за систематично отвличане на деца. Но въпреки серията от пакети санкции се оказва, че американският бизнес продължава да храни солидно режима на Путин – при това не говорим за оръжейни компании или контрабанда.

Според Newsweek, през 2023 година американският бизнес е платил 1,2 млрд. долара данъци в Русия. За сравнение, през 2021 година американският бизнес е платил в Русия 915,7 млрд. долара, и то при положение, че тогава оборотът му на руския пазар е бил 50 млрд. долара, а през 2023 година е паднал до 30,5 млрд. долара. Но от 2025 година руският корпоративен данък се качва от 20% на 25% - т.е. още доене на чуждия бизнес от Кремъл. Данните са на B4Ukraine и Киевското училище по икономика. Това означава, че САЩ са най-големият чуждестранен донор на данъци в Руската федерация. 328 американски компании все още остават да правят бизнес в Русия – средноголеми и малки. На второ място сред чуждите донори на данъци за хазната на Путин през 2023 година е Германия – 693 млн. долара, а трета е Австрия – 579 млн. долара.

Най-големите имена, които преди две години са плащали милиони данъци в Русия обаче са на марки, известни по целия свят. Най-големият американски донор на данъци за хазната на Путин е дал 220 млн. долара през 2023 година, като пред Financial Times главният изпълнителен директор на компанията коментира, че не иска да продава руския си бизнес, защото ако го направи по поставените от Кремъл условия, ще понесе огромен финансов удар – който затвори и напусне Русия, плаща като за последно и още 15% данък плюс продава активите си 50% по-евтино. Сред изброените имена в топ 10 има само едно на банка, това на Citigroup. Американската инвестиционна банка е платила 53 млн. долара данъци на Путин през 2023 година, но обяви през септември 2024 година, че прекъсва активно почти цялата си дейност на руския пазар. Всички други имена в топ 10 са на компании и марки, които се отнасят към потребителския бранш, като има коментари от някои от тях за сериозно ограничаване на дейността в Русия през 2024 година, но не и пълно изтегляне – вижте пълния списък на Newsweek!

На този фон, антагонизмът що се отнася до войната и вината за нея продължава да се изостря. Бившият британски премиер Борис Джонсън отново напомни кой носи основната вина – Владимир Путин. Защо – желанието на Путин пак да изгради Руска империя и то с тонове кръв: Борис Джонсън към Путин: Ш.бан идиот, няма я вече империята ти! (ВИДЕО)

"It’s over, Putin, you f***ing idiot, the empire is gone", Boris Johnson



The former UK Prime Minister called the actions of the Kremlin leader "barbaric and archaic," adding that Estonia, Latvia, Lithuania, and Ukraine are not part of the Russian empire. pic.twitter.com/bTycfLsduw — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2025

Своеобразен отговор обаче даде словашкият премиер Роберт Фицо, който в последно време особено ярко показва каква марионетка на Путин всъщност е. На заседание на комисията по външни работи на словашкия парламент Фицо нарече украинския президент Володимир Зеленски просяк и изнудвач. "Той тича из Европа, просто проси и изнудва другите за пари. Това трябва да спре", избухна Фицо, като не се съгласи, че е маша на Путин и не обели и дума как за предишната порция критики "изтича" до луксозния хотел "Мадам Бътерфлай" във Виетнам и я записа от там, докато канцеларията му мълчеше къде точно се намира. За сметка на това Фицо продължи - германците като нямат газ, мислите ли, че ще ни дадат, след като точно от Германия Словакия отдавна уреди алтернатива на руския газ, но словашкият премиер постоянно се оплаква и заплашва Украйна заради спрения транзит на руски газ през украинска територия. В своя канал в Телеграм ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията в Украйна Андрий Коваленко напомни, че Фицо е стар кадър на комунистическата партия още от времето, когато Чехия и Словакия бяха една държава: Фицо плюе по Зеленски и Украйна, докато се шири в хотел с нощувка над 5700 евро (ВИДЕО)

🇸🇰 Slovak PM Robert Fico: "I'm not here to walk hand in hand with Zelensky. He runs around Europe, constantly begging and blackmailing others for money. This has to stop." pic.twitter.com/fsfO7Q7zeg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2025

В късния следобед на вчерашния 11 януари, в руската петролна рафинерия "Танеко" в Татарстан, която се намира на 1000 километра от фронта в Украйна, изглежда избухна пожар. Моментално излязоха данни в руски източници за сирени за въздушна тревога и евакуация на персонала на рафинерията. Кадри от мястото на събитето показват ситуацията – но пресслужбата на губернатора на Татарстан Рустам Минниханов каза, че това не било пожар, ами силна светлина от смяна на оборудването на рафинерията. Тя има капацитет на преработка от над 16 млн. тона петрол годишно и играе ключова роля в осигуряването на гориво за руската армия, добавя Андрий Коваленко, който е категоричен за случилото се – успешна атака с дронове и пожар:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна продължава да се люшка ден за ден напоследък – за последното денонощие тя намалява с 29 бойни сблъсъка, но общото число си остава много високо – 184 бойни сблъсъка на 11 януари. Използваните от руснаците авиобомби са 45, т.е. само 6 повече на дневна база, като 7 бомби са хвърлени в Курска област. Увеличен е мащабът на руския артилерийски обстрел – 5000 изстреляни снаряда т.е. 1000 повече на дневна база. Намалял е обаче броят на използваните FPV дронове-камикадзе от руснаците – малко под 1800 т.е. с 200 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление е основен руски фокус – 77 отбити руски пехотни атаки там съгласно официалните украински данни и само 5 руски пехотни атаки в новото Новопавловско направление, което обедини Кураховското и Времеевското. Краматорското направление, където основна точка на боеве е Часов Яр, е на второ място – 27 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 23 руски пехотни атаки, а 18 са извършени в Купянското направление, където руски източници настояват, че в района на Двуречна руското предмостие през река Оскол лека-полека се разширява – бившият командир на милициите на т.нар. ЛНР (Луганска народна република) подполковник Андрей Марочко коментира темата с твърдения за руски напредък, но и украински контраатаки (ВИДЕО, 18+). В Курска област също е имало по-малко боеве – 18 бойни сблъсъка.

За новото Новопавловско направление, във връзка с Покровското, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец посочва в свой анализ, че в районите на Нововасильовка, Солено и Ясеново, на южния фланг на Покровск, боевете са много жестоки и доста скъпи за 90-та танкова дивизия на руската армия, която вече доста е разтеглила силите си, тъй като се стреми да обхване по-голям периметър, включително чак до Андреевка на юг. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, потвърждава, че при Нововасильовка руснаците хвърлят всички сили. Украинските части показват героизъм и още удържат отбраната по река Мокра Яла на юг от Курахово, Зеленовка пак е в украински ръце, но Суха Яла и Янтарно изглежда са под руски контрол (КАРТА). Този героизъм пази възможност други украински части, водещи боеве при Дачно и Андреевка (първото село се счита за превзето от руснаците) да могат да отстъпят към пътя Запорожие – Покровск в организиран маниер, пише Машовец.

Украинският военен анализатор изрично подчертава, че руското настъпление съвсем се е забавило, измерва се в по няколкостотин метра на ден и засега руснаците много бавно пробиват украинската отбрана около Покровск – както от юг, така и на север, към Мирноград, атакувайки града засега откъм Николаевка (южен фронт). От Воздвиженка руснаците се стремят да настъпят до разклона за пътя Константиновка – Покровск, 2 километра ги делят от него, както и в посока Барановка и Зелено поле, добавя Машовец, който все още не е убеден, че тези действия подсказват намерение на руснаците да обкръжат Покровск, а не да атакуват директно от южния фланг след като заемат съответните позиции. Украинският експерт обаче не изключва и варианта опит за обкръжение на Покровск.

❗️Засідка ― снайпери ГУР ліквідували групу загарбників під Покровськом



🔥Воїни ГУР діють ефективно і злагоджено у ворожому тилу.



🔗 https://t.co/6rgh5XCHQ5 pic.twitter.com/hxQjHMDEP6 — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) January 11, 2025

За други три важни точки на фронта, Машовец е лаконичен – за Велика Новоселка (Времеевско направление) руските сили още не могат да пробият през Нови Комар и да застрашат решително северния фланг на отбраната, с което да се приближат към обкръжаване на Велика Новоселка. В Часов Яр руснаците не могат да пробият през огнеупорния завод и да напредне особено на юг, по пътя Бахмут – Константиновка. "От Часов Яр не е останало нищо освен мазета и разрушени стени. Това е знак, че стоим добре, но общата отбрана на фронтовата линия е по-малко стабилна. Тъмни знаци в мрачни времена, но за съжаление такива са реалностите на войната", добавя друг украински военен в лицето на Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар" и оператор на военни дронове с позивна Осман (КАРТА и разказ в картинки). В Лиманското направление село Ивановка падна след големи руски загуби в хора и техника, но преминаване на руски сили на река Жребец към Колодяз няма. Има обаче укрепване и разширение на зоната на руски контрол при Ивановка, посочва "Офицер+". А руската информационна агенция ТАСС публикува материал на база руски твърдения, че в Торецк остава още малко на руската армия, за да успее да превземе целия град. (КАРТА) Германският журналист Юлиян Рьопке, който работи в германския таблоид "Билд", вече "предаде" Торецк, с уточнение, че имало още джобове на украинска съпротива в западните и северните покрайнини: Пренебрегваният от мнозина стратегически град за войната в Украйна – Торецк (ОБЗОР - ВИДЕО)

Відбиття масованого механізованого російського штурму на Бахмутському напрямку(Донеччина,район Кліщіївка-Андріївка)в смугах відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та 5-ї окремої штурмової бригади pic.twitter.com/QtLFkg67Mf — Мисливець за зорями (@small10space) January 11, 2025

В Курска област боевете продължават да са много интензивни – при Погребки още вчера в дневния ни обзор показахме геолокализирани видеокадри, подсказващи нов украински лек напредък. В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има специални цитати от руски военнопропагандни канали в Телеграм за ситуацията, като в единия от тях е посочено, че не може да се каже, че руската армия си е върнала Махновка, защото пак имало украински контраатаки там и нови украински позиции в северната част на селото. "Противникът поддържа голяма групировка в района на Суми, от която прехвърля резерви", оплаква се руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", чийто обзор за Курск косвен потвърждава данните, че няма някакъв решителен руски пробив. Каналът обаче предупреждава, че следващата седмица може да има още по-голяма украинска атака, защото това е последната седмица преди встъпването в длъжност като президент на САЩ на Доналд Тръмп. Специално за Курска област, The Washington Post излезе с материал, че севернокорейците продължават да не отчитат дроновете като сериозен елемент на съвременната война и да атакуват в големи групи. Съответно, загубите им се множат. Украински източник сподели пред американската медия, че през декември, 2024 година в Курска област е имало случай на атака с 400-500 севернокорейски войници наведнъж, и в този случай след 8 часа боеве украинците са се изтеглили заради недостиг на боеприпаси в конкретната точка. Севернокорейците са с по-промити мозъци и от руснаците, коментира "Офицер+": Въпреки мерките да не попадат живи в плен: Двама севернокорейски военни са доставени в Киев (СНИМКИ и ВИДЕА)

Intense battles continue on the Kursk front, where Russian forces have shifted tactics to rely on sheer numbers in their assaults. Over the past few weeks, the Russian army has been launching relentless attacks on Ukrainian brigades stationed in the Kursk region. Assault waves… pic.twitter.com/Zy7orekD45 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2025

It was a M2 Bradley, not Marder, from 95th Paratroopers.

also a drone drop, not AT/RPG weapon strike, that hit it.

it continued operating afterwards

https://t.co/pv81sl9WMO pic.twitter.com/Blit5JYlxJ — imi (m) (@moklasen) January 11, 2025

И пред The Washington Post има коментари от украински източници, че на няколко пъти руски диверсионно-щурмови групи са преминавали границата между Курска и Сумска област, но и че са били бързо унищожавани - геолокализирани видеокадри от един такъв случай:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 94 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 60 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 34 са приземени с електронно заглушаване, сочат украинските ВВС в своята сводка. Заради паднали отломки от дронове има щети по няколко къщи в Сумска и Полтавска област, но без ранени хора, добавят от украинските ВВС.

