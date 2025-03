Миротворци в Украйна: Макрон с нова идея, която не изглежда никак реалистична (ВИДЕО)

Потенциалният мироопазващ контингент в Украйна е една от основните теми покрай разговорите за прекратяване на огъня и по-нататъшен устойчив мир между Киев и Москва. Вече има списък на страните, готови да изпратят свои военни в нападнатата от диктатора Владимир Путин страна, като целта е гаранция за сигурност срещу подновена агресия от Кремъл в бъдеще. "Конкретните бройки и места се обсъждат", каза говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий.

Въпреки това за започване на мисията е необходим напредък в мирния процес, подчерта той.

A list of countries ready to deploy military contingents to Ukraine is now available, with specific numbers and locations being discussed, says MFA spokesperson Tykhy. However, progress in the peace process is necessary to initiate the mission. pic.twitter.com/5hOJscnK38