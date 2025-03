Газовата станция в Суджа пламна: Натопява ли Путин украинците? (ВИДЕО)

Русия е обстрелвала газоизмервателната станция в Суджа, за да обвини Украйна. Това твърди Генералният щаб на украинската армия, посочвайки, че Москва засилва дискредитиращата си кампания на фона на договорките за временно примирие и спиране на обстрела по енергийната инфраструктура. Тези дискусии залегнаха в разговорите на Доналд Тръмп и с руския диктатор Владимир Путин, и с украинския президент Володимир Зеленски, но всичко е само на думи и няма нищо официализирано.

Веднага след тези разговори редица анализатори, включително от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), коментираха, че Путин ще обвинява фалшиво Украйна за нарушаване на примирието още преди то да е официално сключено: Христо Грозев разкри свои данни за разговора Путин-Тръмп, 60 000 руски военни в готовност на границата? (ОБЗОР - ВИДЕО).

През нощта на 20 срещу 21 март беше нанесен удар по газоразпределителната станция „Суджа“ в Курска област, като руските сили обвиниха украинците.

A strike was carried out overnight on the Sudzha gas distribution station in Russia’s Kursk region. Russian gas was being supplied to the EU through this station via transit through Ukraine. pic.twitter.com/qbINhECJDQ

"Тези обвинения са неоснователни", коментира генщабът на Украйна относно атаката по газовата станция в Суджа, която беше разпределителна точка за руско синьо гориво за Европа (преди Украйна да спре транзита на 1 януари 2025 г.). "По този начин посочената станция беше многократно обстрелвана от самите руснаци", казват от украинската армия.

През лятото на миналата година станцията беше бомбардирана с управляеми авиационни бомби, а преди три дни руснаците отново я удариха с бомби КАБ, казват от Генщаба на Украйна. Припомнете си случая от август 2024 г.: Щети по метричната станция на руския газ за Европа през Суджа (САТЕЛИТНИ СНИМКИ).

Russia shelled the Sudzha gas metering station to blame Ukraine — Ukraine’s General Staff



The General Staff stressed that Russia is trying to discredit the Ukrainian military by accusing them of striking the Sudzha GMS, but such claims are baseless. The station has been shelled… pic.twitter.com/j3wIwnhXK8